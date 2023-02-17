Худяков: «У меня была жировая — 16%! Это очень много — за отпуск скинул 6 кг»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал, как боролся с лишним весом.

— Заур Хапов как-то рассказывал, что в матче за «Аланию» с дортмундской «Боруссией» в 93-м весил 101 килограммов.

— Тогда за этим не так следили, наверное. Кстати, ты сказал про вес, и я вспомнил еще одну отличительную деталь... С приходом Михаила Галактионова у нас только за зимние сборы восемь раз измеряли жировую!

— У тебя сколько процентов?

— Ох! Впервые измерили перед уходом в отпуск — было 16.

— Это же много, да?

— Очень! Каждому игроку отправили файл с показателями. Сверху был вес, рост, процент жира. А ниже новые данные: сколько нужно весить после отпуска и какой должна быть жировая. К этому всему прикрепили тренировочную программу.

Мне после отпуска нужно было весить 86 килограммов и снизить жировую до 12,5 процента. Я справился.

— Я уже приготовился к ответу, что ты должен был скинуть, а в итоге набрал!

— Нет-нет, я очень внимательно следил за питанием! И выполнял все тренировки. В итоге похудел на 6 килограммов.

— Обычно в отпуске на столько поправляются.

— Да я бы не сказал, что у нас кто-то вернулся с лишним весом — все реально в форме. Сейчас же и штрафы ввели. Считаю, абсолютно правильно! Это все-таки дисциплина, требование к себе и обязанность следить за своим состоянием.