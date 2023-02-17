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Сегодня, 12:45

Худяков: «Машину купил. Теперь выплачиваю ипотеку за квартиру»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал, на что тратит свою зарплату.

— В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

— Родителям я помогаю и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели — основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

— Расскажешь, что за цели?

— Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

— В центре Москвы?

— Недалеко от «РЖД Арены», минутах в 15-20. Рядом со МКАДом, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше — минут 50.

— Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

— Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится, но и что обязательно буду использовать.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
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