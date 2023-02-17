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Сегодня, 12:30

Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал об интересе к нему со стороны иностранных клубов.

— Матвей Сафонов как-то сказал, что не воспринимает карьеру Акинфеева как потолок в профессии. Согласен с такой позицией?

— Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своем клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придет на смену, на тебя же и равнялся.

Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы меня сложилась карьера, как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.

— А были варианты в Европе?

— Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу.

— Назови хотя бы страну.

— Топ-5.

— Германия?

— Да.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
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