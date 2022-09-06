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6 сентября, 15:00

Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал, какие компьютерные игры ему нравятся

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, в какие компьютерные игры предпочитает играть.

— А что ты предпочитаешь больше — читать книги или смотреть фильмы?

— Все зависит от настроения. Иногда мне проще сесть за компьютер с братом и провести вечер таким образом.

— Во что вы играете?

— Fortnite. Мне нравится эта игра тем, что это не классический шутер, а там есть стратегия, можно застраиваться.

— А во что еще?

— Clash Royale. В этой игре есть сто с лишним карточек с персонажами, из них ты берешь восемь, ищешь противника и сражаешься. Там каждый может собрать персонажей по-своему, есть свои тактики.

— Ты думаешь о рейтингах или просто играешь в свое удовольствие?

— Ну нет, за рейтингами никогда не гнался. Разве что в школе, когда учился, то старался, чтобы у меня был самый высокий рейтинг во всех играх, которые были популярны среди учеников. В том числе и Clash Royale (смеется), — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khudyakov-interview-2022/
Даниил Худяков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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