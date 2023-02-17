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Сегодня, 12:00

Худяков: «Комличенко мне говорил: «Еще молодой, чтобы рот открывать!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Худяков и Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» вспомнил конфликт с нападающим «Ростова» Николаем Комличенко.

— В матче с «Ростовом» у тебя случился конфликт с Комличенко. Что ты ему сказал?

— «Вставай! Хватит лежать», — что-то такое. Он ответил: «Ты еще молодой, чтобы рот открывать!» Во время игры все на эмоциях — не думаю, что Комличенко говорил это с какой-то искренней агрессией. После финального свистка мы остыли, посмеялись над этой ситуацией и пожали руки.

— Защитникам от тебя часто прилетает?

— Нет. И мне многие говорят, что нужно добавить тона и чаще их подбадривать, чтобы не теряли концентрацию. Но пока я не нащупал эту грань, когда они чуть допускают слабину, что может привести к ошибкам. Думаю, с опытом это придет, и начну чувствовать такие моменты.

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Даниил Худяков
Николай Комличенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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