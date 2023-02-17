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Сегодня, 11:45

Худяков — о положении «Локомотива»: «Уверен, что мы не вылетим. У всех такой же настрой»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» заверил, что команда сохранит прописку в РПЛ и избежит вылета в первую лигу.

— «Локомотив» в зоне стыков. Сейчас это сильно напрягает?

— Конечно, давит. Но если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас.

— Баринов еще осенью говорил: «Мы точно не вылетим». У тебя есть такая же уверенность?

— Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой.

— «Локо» усилился — этот состав сильнее, чем тот, что начинал сезон?

— Я не могу сказать, что трансферы, сделанные год назад, были провальными или неудачными. Дело в том, что все зависит от желания, мотивации игроков. На мой взгляд, у русских ребят она была чуть выше, чем у иностранцев, которые сюда приезжали.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
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