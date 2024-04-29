Гильерме: «Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите, планов стать сотрудником клуба нет»

Сегодня, 09:00
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в конце сезона.
«Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите. Сотрудник клуба в будущем? Пока никаких планов нет», — сказал Гильерме.
Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Вместе с командой он 4 раза завоевывал Кубок России, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.
38-летний вратарь в этом сезоне провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России.