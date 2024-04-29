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Сегодня, 09:00

Гильерме: «Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите, планов стать сотрудником клуба нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в конце сезона.

«Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите. Сотрудник клуба в будущем? Пока никаких планов нет», — сказал Гильерме.

Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Вместе с командой он 4 раза завоевывал Кубок России, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.

38-летний вратарь в этом сезоне провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России.

Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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