Гильерме: «Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите, планов стать сотрудником клуба нет»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в конце сезона.

«Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите. Сотрудник клуба в будущем? Пока никаких планов нет», — сказал Гильерме.

Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Вместе с командой он 4 раза завоевывал Кубок России, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.

38-летний вратарь в этом сезоне провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России.