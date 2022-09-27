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27 сентября, 11:32

Вратарь «Локомотива» Гилерме восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Алина Савинова

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме восстановился после травмы, полученной 31 августа в матче первого тура группового этапа Кубка России против команды «Пари Нижний Новгород» (0:2). Он уже присоединился к тренировкам в общей группе.

«Гилерме полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений. Решение о его включении в заявку на ближайший матч Кубка России будет приниматься тренерским штабом в день матча», — приводит ТАСС слова пресс-службы клуба.

В начале сентября врач железнодорожников Игорь Калюжный сообщил, что у 36-летнего голкипера выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Также он отмечал, что восстановление займет от четырех до пяти недель.

Источник: https://tass.ru/sport/15879077
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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