Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал о своем отношении к изменениям в клубе

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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков поделился мнением об изменениях в руководстве клуба.
— Как ты отреагировал на глобальные изменения в клубе на прошлой неделе?
— Никак не отреагировал. Это футбол, такое иногда случается.
— Сильного разочарования не было?
— Нет, это наша работа, такое бывает.
8 октября из «Локомотива» были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. 14 октября Александр Плутник подал в отставку с поста председателя совета директоров клуба, его место занял Юрий Нагорных.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования