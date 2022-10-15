Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал о своем отношении к изменениям в клубе

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков поделился мнением об изменениях в руководстве клуба.

— Как ты отреагировал на глобальные изменения в клубе на прошлой неделе?

— Никак не отреагировал. Это футбол, такое иногда случается.

— Сильного разочарования не было?

— Нет, это наша работа, такое бывает.

8 октября из «Локомотива» были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. 14 октября Александр Плутник подал в отставку с поста председателя совета директоров клуба, его место занял Юрий Нагорных.