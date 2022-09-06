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6 сентября, 14:33

Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал о своих суевериях

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своих футбольных суевериях.

— У многих игроков есть различные суеверия. Есть ли у тебя какие-то?

— Раньше, когда был в академии, были какие-то фишки — не менять победные перчатки, например. Но сейчас я спокойно к этому отношусь и стараюсь не зацикливаться.

— Некоторые вратари не любят, когда трогают их перчатки.

— Единственное, что связано с перчатками, это чтобы никто их не надевал. А так чтобы не прикасаться, такого нет. Главное — не надевать, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khudyakov-interview-2022/
Даниил Худяков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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