Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал о своих суевериях

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своих футбольных суевериях.

— У многих игроков есть различные суеверия. Есть ли у тебя какие-то?

— Раньше, когда был в академии, были какие-то фишки — не менять победные перчатки, например. Но сейчас я спокойно к этому отношусь и стараюсь не зацикливаться.

— Некоторые вратари не любят, когда трогают их перчатки.

— Единственное, что связано с перчатками, это чтобы никто их не надевал. А так чтобы не прикасаться, такого нет. Главное — не надевать, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.