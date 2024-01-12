Лантратов заявил, что у него никогда не было лишнего веса: «Ни оливье, ни холодец не влияют. Можно баловаться»

Сегодня, 12:00
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал журналистам, что делал в новогодние праздники.
— Как провели отпуск?
— Все нормально. Дома был, в Белгороде, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Лантратова.
— Успели перезагрузиться?
— Да, месяца, думаю, достаточно, чтобы прийти в себя.
— По чему больше скучали?
— В целом по работе. Отдыхать хорошо. Но сейчас надо включаться, хорошо поработать и вливаться в сезон.
— Когда начали делать домашнее задание от тренеров?
— Программу всем раздали. По-моему, через две недели приступили к тренировкам.
— Лишний вес не появился?
— Нет, у меня никогда не было. У меня, наоборот, всегда вниз все идет.
— Ни оливье, ни холодец не влияют?
— Нет, не влияют, можно баловаться.
— Каких сборов ожидаете?
— Сборы будут проходить тяжело. Все понимают, что с Галактионовым будут высокие нагрузки. Но оно того стоит.
— Уже успели что-то обсудить с Галактионовым?
— Поздоровались, он спросил, как дела — и все.
— Как вам конкуренция в «Локомотиве»?
— Замечательно.
— Как вам работается с Гильерме, с Даниилом Худяковым?
— Во вратарской бригаде хорошая атмосфера, за нее отвечает тренер голкиперов. Гиля, как старший товарищ, подсказывает, помогает.
«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.
Лантратов в сезоне-2023/24 провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, пропустил 24 гола и отыграл 5 встреч на ноль.