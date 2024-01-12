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РПЛ

Сегодня, 12:00

Лантратов заявил, что у него никогда не было лишнего веса: «Ни оливье, ни холодец не влияют. Можно баловаться»

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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал журналистам, что делал в новогодние праздники.

— Как провели отпуск?

— Все нормально. Дома был, в Белгороде, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Лантратова.

— Успели перезагрузиться?

— Да, месяца, думаю, достаточно, чтобы прийти в себя.

— По чему больше скучали?

— В целом по работе. Отдыхать хорошо. Но сейчас надо включаться, хорошо поработать и вливаться в сезон.

— Когда начали делать домашнее задание от тренеров?

— Программу всем раздали. По-моему, через две недели приступили к тренировкам.

— Лишний вес не появился?

— Нет, у меня никогда не было. У меня, наоборот, всегда вниз все идет.

— Ни оливье, ни холодец не влияют?

— Нет, не влияют, можно баловаться.

— Каких сборов ожидаете?

— Сборы будут проходить тяжело. Все понимают, что с Галактионовым будут высокие нагрузки. Но оно того стоит.

— Уже успели что-то обсудить с Галактионовым?

— Поздоровались, он спросил, как дела — и все.

— Как вам конкуренция в «Локомотиве»?

— Замечательно.

— Как вам работается с Гильерме, с Даниилом Худяковым?

— Во вратарской бригаде хорошая атмосфера, за нее отвечает тренер голкиперов. Гиля, как старший товарищ, подсказывает, помогает.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Лантратов в сезоне-2023/24 провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, пропустил 24 гола и отыграл 5 встреч на ноль.

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