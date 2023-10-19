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Сегодня, 13:26

Вратарь Ломаев тренируется по индивидуальной программе на базе «Крыльев» после травмы плеча

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении вратаря Ивана Ломаева.

«Иван Ломаев продолжает восстанавливаться после травмы. Он вернулся в Россию после лечения за рубежом. Пока Иван занимается по индивидуальной программе на базе клуба», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Иван Ломаев в этом сезоне провел 7 матчей и пропустил 10 голов. Вратарь из-за травмы плеча пропустил последние 5 игр «Крылев».

Самарский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 11 матчей.

Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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