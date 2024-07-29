Вратарь махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос, как попасть в сборную России

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

— Ничья в этом матче — положительный или отрицательный результат?

— Мы заработали одно очко. Могли, конечно, победить, но лучше хоть что-то, чем ничего.

— С такой хорошей игрой ваша цель попасть в сборную выполнима?

— Об этом рано говорить. Нужно проявлять себя на дистанции, и тогда, возможно, это получится.

— Что будете делать по приезде в Махачкалу?

— Приступлю к восстановлению и подготовке к следующему матчу.

— Как вам играть на одном из лучших стадионов в мире?

— Стадион просто суперский. Я был здесь еще до того, когда он был в эксплуатации. Еще тогда стало понятно, что это будет топ. Сегодня я лишний раз убедился в этом.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Константин Передерий