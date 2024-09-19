Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк хочет, чтобы команда повторила успех «Анжи»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк сравнил свою нынешнюю команду с «Анжи».

«Сложно рассуждать на эту тему. Мы играем на стадионе «Анжи Арена», здесь еще есть некоторые эмблемы. Но мы — «Динамо» Махачкала, у нас своя история, свои традиции. Мы тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили так же, как об «Анжи» в свое время», — отметил Волк.

«Анжи» существовал с 1991 по 2022 год, проведя 11 сезонов в высшем дивизионе чемпионата страны. Лучшим в истории махачкалинского клуба был сезон-2012/13, когда команда заняла 3-е место в чемпионате России, а также дошла до финала Кубка страны и до 1/8 финала Лиги Европы. За «Анжи» выступали такие игроки, как Самюэль Это'О, Роберто Карлос, Лассана Диарра, Виллиан, Юрий Жирков и Владимир Габулов.

Махачкалинское «Динамо» было основано в 1927 году, расформировано в 2007-м и возрождено на профессиональном уровне спустя 14 лет. В текущем сезоне команда впервые в своей истории выступает в РПЛ. После 8 туров команда идет на 9-м месте, набрав 9 очков.