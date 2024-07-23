Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк надеется получить вызов в сборную России

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давил Волк поделился впечатлениями от выступления в чемпионате России.

21 июля футболист впервые принял участие в матче РПЛ. В этот день «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1).

«Очень приятно, что провел первый матч в РПЛ. Это то, к чему я шел всю жизнью. Я считаю, что мы заслужили это право своим трудом, и мы отлично поработали на сборах, так что против нас никому не будет просто. Моя цель в этом сезоне быть максимально полезным команде, проявлять себя как можно лучше. Надеюсь, однажды получу вызов в национальную команду», — приводит ТАСС слова Волка.

23-летний Волку выступает за махачкалинскую команду с 2023 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером Мелбет-Первой лиги.