Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Нойер всегда был для меня номером один»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, кого из европейских футболистов считает своим кумиром.

«Из европейских голкиперов для меня номером один всегда был Мануэль Нойер. На мой взгляд, он перевернул и улучшил вратарскую игру. Можно сказать, что совершил революцию. Но я не стремлюсь быть похожим на него и кого-либо. Хочу быть собой и доказывать своё мастерство», — приводит слова Волка Legalbet.

В текущем сезоне Волк провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и четыре раза сыграл на ноль.