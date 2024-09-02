Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Нойер всегда был для меня номером один»

Сегодня, 05:10
Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, кого из европейских футболистов считает своим кумиром.
«Из европейских голкиперов для меня номером один всегда был Мануэль Нойер. На мой взгляд, он перевернул и улучшил вратарскую игру. Можно сказать, что совершил революцию. Но я не стремлюсь быть похожим на него и кого-либо. Хочу быть собой и доказывать своё мастерство», — приводит слова Волка Legalbet.
В текущем сезоне Волк провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и четыре раза сыграл на ноль.