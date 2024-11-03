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Сегодня, 18:13

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк назвал обидным поражение от «Зенита»

Руслан Минаев
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о матче с «Зенитом» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

«Любое поражение — обидно, как и любая ничья. Мы выходим на поле, чтобы побеждать, брать очки, не важно, против кого играем. Сейчас играли с «Зенитом». К сожалению, пропустили два быстрых гола, пытались выровнять ситуацию. Пауза после нашего забитого гола была. Эмоции сошли, темп упал, накал страстей схлынул. Но... хорошая игра, возможность себя проявить. Было здорово! Просто недовольны результатом», — цитирует Волка «РБ Спорт».

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: РБ Спорт

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