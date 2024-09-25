Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Европа? Нужно проявить себя в РПЛ, а дальше можно будет думать»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил свои шансы продолжить карьеру в Европе.

Ранее его одноклубник, защитник Валентин Пальцев заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Англии.

«Хотел бы я попробовать свои силы в Европе? Понятное дело, когда в детстве ты начинаешь заниматься футболом, у тебя есть какие-то запредельные мечты, а потом они становятся не такими далекими, как казались раньше. Конечно, Европа — это самый высокий уровень, необязательно Англия. Топ-чемпионатов у нас не так мало. Поэтому никто не знает, как жизнь повернется. В первую очередь нужно себя здесь проявить, выйти на какой-то уровень, подтвердить, а дальше уже можно будет думать. Рано говорить об Англии или Испании», — приводит «РБ Спорт» слова Волка.

В сезоне-2024/25 Волк провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Контракт 23-летнего россиянина с клубом из Махачкалы действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 800 тысяч евро.