Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:33

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Европа? Нужно проявить себя в РПЛ, а дальше можно будет думать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил свои шансы продолжить карьеру в Европе.

Ранее его одноклубник, защитник Валентин Пальцев заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Англии.

«Хотел бы я попробовать свои силы в Европе? Понятное дело, когда в детстве ты начинаешь заниматься футболом, у тебя есть какие-то запредельные мечты, а потом они становятся не такими далекими, как казались раньше. Конечно, Европа — это самый высокий уровень, необязательно Англия. Топ-чемпионатов у нас не так мало. Поэтому никто не знает, как жизнь повернется. В первую очередь нужно себя здесь проявить, выйти на какой-то уровень, подтвердить, а дальше уже можно будет думать. Рано говорить об Англии или Испании», — приводит «РБ Спорт» слова Волка.

В сезоне-2024/25 Волк провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Контракт 23-летнего россиянина с клубом из Махачкалы действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Сегодня
Вчера
Неделя