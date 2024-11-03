Волк о словах Глушенкова про пиво: «Я категорически против алкоголя»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил, что пьет пиво после матчей.

— Максим Глушенков говорил, что для него выпить литр пива после матча — это не проблема. Как ты относишься к его словам? И как относишься к алкоголю?

— Что-то слышал об этом. Меня вообще не волнует, кто что говорит. Это их дело, их выбор и так далее. Я категорически против алкоголя и никому свое мнение не навязываю. Главное, что мне не хочется. Для меня это лишнее», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел 14 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.