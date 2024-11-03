Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк заявил, что готов рассмотреть предложение от «Зенита»

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Голкипер махачкалинского «Динамо» Махачкала Давид Волк заявил «СЭ», что готов рассмотреть предложение от «Зенита».
В субботу, 2 ноября «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.
— Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов?
— Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок «Динамо» Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.
— Если по окончании сезона от кого-то из них поступит предложение, ты готов рассмотреть? Не боишься конкуренции?
— Это большой спорт, зачем я тогда сюда пришел, если буду бояться конкуренции?
— Допустим, поступит предложение от «Зенита», где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?
— Сложно сейчас об этом говорить. Если поступит, то рассмотрим.
— Некоторые игроки отвечают категорично «нет» на вопрос о «Зените».
— Почему так? У вас есть ответ на этот вопрос?
— Нет. Может быть, боятся конкуренции?
— Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к «Зениту». У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от «Зенита», то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».
В сезоне-2024/25 Волк провел в РПЛ 14 матчей, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.