Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:10

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк заявил, что готов рассмотреть предложение от «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер махачкалинского «Динамо» Махачкала Давид Волк заявил «СЭ», что готов рассмотреть предложение от «Зенита».

В субботу, 2 ноября «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов?

— Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок «Динамо» Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.

— Если по окончании сезона от кого-то из них поступит предложение, ты готов рассмотреть? Не боишься конкуренции?

— Это большой спорт, зачем я тогда сюда пришел, если буду бояться конкуренции?

— Допустим, поступит предложение от «Зенита», где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?

— Сложно сейчас об этом говорить. Если поступит, то рассмотрим.

— Некоторые игроки отвечают категорично «нет» на вопрос о «Зените».

— Почему так? У вас есть ответ на этот вопрос?

— Нет. Может быть, боятся конкуренции?

— Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к «Зениту». У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от «Зенита», то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел в РПЛ 14 матчей, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Давид Волк

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россельхознадзор сообщил о начале поставок в РФ сливочного масла из ОАЭ
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Вильфанд предупредил о снежных осадках на большей части России в ближайшие дни
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Сегодня
Вчера
Неделя