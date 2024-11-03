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Сегодня, 09:35

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Было бы здорово поиграть в клубе из топ-5 чемпионатов Европы»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давил Волк рассказал «СЭ», что мечтает попробовать свои силы в Европе.

— Есть ли у тебя мечта?

— Хотелось бы на самом высоком уровне себя видеть и проявлять, показывать достойное выступление. К этому и движемся.

— Есть желание поиграть в Европе?

— Конечно. Все топ-5 чемпионатов — супер. Было бы здорово там играть, — сказал Волк «СЭ».

В сезоне-2024/25 Волк провел 14 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 13 мячей. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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