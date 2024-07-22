Вратарь махачкалинского «Динамо» заявил, что его позабавили промахи игроков «Химок» с пенальти

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как он отреагировал на то, что футболисты «Химок» не реализовали два пенальти в его ворота.

В воскресенье, 21 июля махачкалинцы сыграли вничью с химчанами (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«У меня остались положительные эмоции от дебюта в РПЛ, первый матч сложился нормально. Меня позабавило то, что игроки «Химок» не реализовали свои пенальти, но я надеюсь, что они оба были поставлены по правилам. В целом сыграли неплохо, уверен, дальше будет еще лучше», — приводит ТАСС слова Волка.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 махачкалинское «Динамо» сыграет против «Краснодара» на выезде. Матч пройдет 28 июля.