Гильерме: «Мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве»

Сегодня, 11:24
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своем будущем.
Голкипер заявил, что завершит профессиональную карьеру в железнодорожном клубе.
— До скольки лет хочу играть? Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.
— Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?
— Да. Я к этому иду — это моя мечта.
— Твоя карьера в сборной России завершена?
— Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду, — цитирует вратаря «РБ Спорт».
В этом сезоне «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
36-летний Гильерме выступает за железнодорожников с 2007 года и становился с «Локо» чемпионом России сезона-2017/18.
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