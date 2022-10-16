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Сегодня, 11:24

Гильерме: «Мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве»

Гильерме рассказал о своем будущем в «Локомотиве»
Руслан Минаев

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своем будущем.

Голкипер заявил, что завершит профессиональную карьеру в железнодорожном клубе.

— До скольки лет хочу играть? Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.

— Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?

— Да. Я к этому иду — это моя мечта.

— Твоя карьера в сборной России завершена?

— Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду, — цитирует вратаря «РБ Спорт».

В этом сезоне «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

36-летний Гильерме выступает за железнодорожников с 2007 года и становился с «Локо» чемпионом России сезона-2017/18.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marinato-gil-erme-kar-eru-zavershu-v-lokomotive/

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Маринато Гильерме
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