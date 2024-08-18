Гильерме: «Хотел бы себя попробовать в другом виде спорта, как Петр Чех? Я люблю теннис»

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал «СЭ» об увлечении теннисом.

«Почему играл не в воротах (в турнире «Т-Лиги уличного футбола» — Прим. «СЭ»)? Всегда когда играю в футбол по фану, я люблю делать это в поле. Хотел бы себя попробовать в другом виде спорта, как Петр Чех? Нет. Единственный спорт, которым я люблю заниматься — теннис. Но теннисистом становиться не хочу. За кем слежу из российских теннисистов? За Медведевым, россиянами из топ-10. Слежу даже за теми, кто родился в России, но сейчас выступает за другие страны», — сказал Гильерме «СЭ».

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.