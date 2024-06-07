Сафонов заявил, что после отпуска планирует вернуться в «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что после отпуска собирается вернуться в расположение российского клуба.

— В трансфер можно будет верить, когда выйдет официальная информация. В СМИ много слухов: кто-то написал, а остальные подхватили. Отношусь к этому нормально.

— Когда ждать информацию по вашему будущему?

— Я игрок «Краснодара». Это официальная информация.

— И все-таки: «Краснодар» скоро из отпуска уже выйдет.

— Так я планирую вернуться. Мне скажут точную информацию, но планировался заезд на базу около 20-го числа. Сборы начнутся чуть раньше, но сборники подъедут попозже.

— То есть 20-го числа нам ждать вашего возвращения в «Краснодар»?

— Да.

— Вы сейчас в отпуск?

— Конечно. Это же была последняя игра сезона.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.