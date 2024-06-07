Сафонов заявил, что после отпуска планирует вернуться в «Краснодар»

Сегодня, 22:49
Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что после отпуска собирается вернуться в расположение российского клуба.
— В трансфер можно будет верить, когда выйдет официальная информация. В СМИ много слухов: кто-то написал, а остальные подхватили. Отношусь к этому нормально.
— Когда ждать информацию по вашему будущему?
— Я игрок «Краснодара». Это официальная информация.
— И все-таки: «Краснодар» скоро из отпуска уже выйдет.
— Так я планирую вернуться. Мне скажут точную информацию, но планировался заезд на базу около 20-го числа. Сборы начнутся чуть раньше, но сборники подъедут попозже.
— То есть 20-го числа нам ждать вашего возвращения в «Краснодар»?
— Да.
— Вы сейчас в отпуск?
— Конечно. Это же была последняя игра сезона.
Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.
Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.