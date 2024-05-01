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Сегодня, 16:34

Вратарь Медведев рассказал, что пока нет смысла говорить о контракте с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал ситуацию с новым контрактом.

Действующее соглашение 29-летнего футболиста с командой рассчитано до лета 2024 года.

«Контракт? Думаю, пока нет смысла об этом разговаривать. Слава богу, у нас все хорошо идет, идут победы, мы до сих пор участвуем в Кубке России. Сейчас все мысли о кубковой игре. Давайте о контракте будем позже говорить. На эту тему нужно разговаривать с моим представителем. Мое дело — выходить на поле и показывать хорошую игру», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провел в составе «Ростова» 13 матчей, пропустил 15 голов и 3 раза отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-medvedev-kontrakt-s-rostovom-dumayu-poka-net-smy-sla-ob-e-tom-razgovarivat/
Никита Медведев
ФК Ростов
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