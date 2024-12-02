Лещук о голе в ворота «Ахмата»: «Марцел сказал бежать вперед, некоторые одноклубники были против»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1) в 17-м туре РПЛ. Голкипер забил гол и сравнял счет в добавленное время.

«Все равно расстроен. Потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки. Я считаю, что это наша бездарная игра. Мы вышли без агрессии и злости, думали, что все дастся легко. У «Ахмата» желания было больше, поэтому и игра сложилась настолько тяжело.

Мой гол? Мне Марцел сказал, чтобы я побежал [к воротам]. Некоторые игроки наши были против, сказали вернись обратно. Конечно, [то, что забил] это больше случай — касался мяча, а он куда-то вверх полетел», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 10 очков и занимает 15-ю строчку.