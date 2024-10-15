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Сегодня, 11:42

Москвичев: «Приятно слышать похвалу от Аршавина, но я боюсь зазвездиться»

Алина Савинова
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Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий в «Оренбурге» на правах аренды, рассказал, как относится к похвале в свой адрес.

«Часто слышу похвалу от Андрея Сергеевича Аршавина. Он — одна из самых известных персон в нашем футболе. Мне, конечно, приятно, но это ничего не меняет — все равно я всегда переживаю за следующий день, не люблю пропускать мячи на тренировках. У меня такой характер, который заставляет двигаться вперед. Зазвездиться я тоже боюсь, но, думаю, что все будет хорошо, если продолжать в том же духе», — цитирует Москвичева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний голкипер провел 12 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, пропустив 23 гола и один раз сыграв «на ноль».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург

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