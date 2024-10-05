Сегодня, 19:41
Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
— Какие эмоции от возвращения в Петербург?
— Положительные. Всегда рад играть на этом стадионе.
— Матч против Зенита — особенный для вас?
— Это мой первый матч против Зенита. Поэтому да, особенный. Я же принадлежу этому клубу.
— Эпизод с нарушением на Ерохине — пенальти?
— Я увидел только со спины Сашу, потом уже после игры посмотрел повтор. Честно, у меня большие вопросы.
— Это не пенальти?
— В моем понимании — нет. Мне кажется, чуть подрисовали.
— Пенальти решил судьбу матча?
— Да, безусловно. Зенит должен забивать как минимум с игры. Уверенно завершать такие матчи, а получается какая-то помощь.
20-летний Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В текущем сезоне РПЛ на его счету 7 матчей за «горожан».