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Сегодня, 19:51

Вратарь «Оренбурга» Москвичев заявил, что пока не думает о возвращении в «Зенит»

Роман Кольцов
корреспондент
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев ответил на вопросы журналистов после матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— На днях уволили Деограсию. Что-то изменилось в игре команды?

— Ну вы видели сегодня. На мой взгляд, мы стали играть раскрепощеннее. Более уверенно.

— Насколько ожидаемым было увольнение Деограсии?

— Ну, вы подозревали? Глядя на результаты? Наверное, вы сами ответите на этот вопрос. Мы 15 матчей уже без побед. Возможно, не совсем уверенная игра была.

— Задумывался ли ты о своем будущем? Готов ли вернуться в «Зенит» и конкурировать за место в основе?

— Пока не задумывался. У меня еще больше половины сезона в Оренбурге. Будем думать по окончании.

— Стало ли удивлением, что пенальти бил Мантуан? И было ли неожиданностью то, как он пробил?

— То, что он пробил, не стало неожиданностью, а как пробил — да, стало. Очень необычно. До этого, когда я тренировался с ним, он так особо не бил.

— Есть ли у тебя специальная бутылочка, где написано, кто и как бьет?

— У кого-то, может, и есть. У меня нет.

20-летний Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В текущем сезоне РПЛ на его счету 7 матчей за «горожан».

ФК Зенит
ФК Оренбург

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