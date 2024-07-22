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Сегодня, 02:36

Вратарь «Оренбурга» Сысуев об интересе «Спартака»: «Конкретики нет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев ответил на вопрос об интересе «Спартака» к нему.

В воскресенье, 21 июля оренбуржцы обыграли красно-белых (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Вроде как да, но конкретики нет. Я в «Оренбурге», — приводит «РБ Спорт» слова Сысуева.

Сысуев — воспитанник «Оренбурга», контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 900 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
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