Сегодня, 11:10
Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь рассказал о своей цели на этот сезон.
«Не пропускать по пять мячей», — приводит Metaratings.ru слова Ботнаря.
Также он ответил на вопрос, как игроку справиться со стрессом после поражений.
«У всех разные методы. Я не сильно переживаю, ведь надо двигаться дальше», — добавил он.
Ботнарь в летнее трансферное окно перешел в «Пари НН» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Торпедо».
В матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 8 августа, нижегородцы уступили «Спартаку» со счетом 4:5.