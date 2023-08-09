Ботнарь: «Личная цель на сезон — не пропускать по пять мячей»

Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь рассказал о своей цели на этот сезон.

«Не пропускать по пять мячей», — приводит Metaratings.ru слова Ботнаря.

Также он ответил на вопрос, как игроку справиться со стрессом после поражений.

«У всех разные методы. Я не сильно переживаю, ведь надо двигаться дальше», — добавил он.

Ботнарь в летнее трансферное окно перешел в «Пари НН» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Торпедо».

В матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 8 августа, нижегородцы уступили «Спартаку» со счетом 4:5.