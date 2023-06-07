Сегодня, 21:10
Голкипер «Пари НН» Никита Гойло высказался о своем возвращении в «Зенит» после окончания сезона.
— Ты возвращаешься в «Зенит». В предвкушении?
— Предвкушения нет. Хочется, чтобы спокойно закончился этот сезон. На хорошей ноте. Потом несколько дней отдохнуть от всего. Только потом уже буду думать.
— Когда ты должен приехать на базу клуба?
— Пока еще не объявляли.
— Как видишь свое будущее там?
— «Зенит» статусный клуб. Там надо быть готовым к конкуренции. Если туда идешь, то надо быть готовым.
— Готов бороться за основу?
— Думаю, да. Главный конкурент? Все в целом.
— Насколько ощутим переход?
— Не думаю об этом. Сезон еще не кончился. Буду доказывать, что достоин этого. Время покажет. Получится или нет.
— Есть надежда в следующем году выиграть чемпионство?
— Несомненно. «Зенит» каждый год борется за чемпионство. Готов внести свой вклад в шестой титул подряд.
«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.
В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.