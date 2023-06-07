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Гойло — о возвращении в «Зенит»: «Готов внести свой вклад в шестой титул подряд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Пари НН» Никита Гойло высказался о своем возвращении в «Зенит» после окончания сезона.

— Ты возвращаешься в «Зенит». В предвкушении?

— Предвкушения нет. Хочется, чтобы спокойно закончился этот сезон. На хорошей ноте. Потом несколько дней отдохнуть от всего. Только потом уже буду думать.

— Когда ты должен приехать на базу клуба?

— Пока еще не объявляли.

— Как видишь свое будущее там?

— «Зенит» статусный клуб. Там надо быть готовым к конкуренции. Если туда идешь, то надо быть готовым.

— Готов бороться за основу?

— Думаю, да. Главный конкурент? Все в целом.

— Насколько ощутим переход?

— Не думаю об этом. Сезон еще не кончился. Буду доказывать, что достоин этого. Время покажет. Получится или нет.

— Есть надежда в следующем году выиграть чемпионство?

— Несомненно. «Зенит» каждый год борется за чемпионство. Готов внести свой вклад в шестой титул подряд.

«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.

В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.

Никита Гойло
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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