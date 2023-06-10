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Сегодня, 08:30

Вратарь «Пари НН» Гойло рассказал о работе с новым тренерским штабом

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Пари НН» Никита Гойло рассказал о работе с новым тренерским штабом клуба.

«Думаю, мы уже поняли, что от нас требует нынешний тренерский штаб. Наладили связи. Улучшили игру в обороне. Начали появляться моменты. Плюс реализация. Больше стали работать над «физикой». И эмоциональный фон поменялся в лучшую сторону», — приводит слова Гойло «Известия».

Ответная игра между «Пари НН» и «Родиной» состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск. В первой встрече нижегородцы оформили выездную победу со счетом 3:0.

Источник: Известия
Никита Гойло
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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