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Сегодня, 13:48

Артур Нигматуллин: «Очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части РПЛ»

Алина Савинова
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Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своей игре в первой части сезона РПЛ.

«Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать. Пик моей карьеры? Сложно сказать. В сезоне-2017/18 я был не хуже, тогда играл за «Амкар» и 13 сухих матчей провел в чемпионате. В сезоне-2018/19 с «Арсеналом» мы хорошо сыграли, когда заняли шестое место. Я тогда много матчей провел «на ноль» и все время был в игре — это основной показатель», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

32-летний Нигматуллин провел 17 матчей в РПЛ, пропустив 15 голов. В семи играх он сумел сохранить ворота нижегородской команды в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-nigmatullin-priyatno-chto-menya-schitayut-odnim-iz-luchshikh-vratarei-pervoi-chasti-rpl-321878/
Артур Нигматуллин
ФК Нижний Новгород
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