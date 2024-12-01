Медведев: «Критической ситуации в «Пари НН» нет»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в матче 17-го тура РПЛ.

«Главная задача была — победить. Критической ситуации в «Пари НН» нет. Мы пытаемся подняться выше в турнирной таблице. В матче с «Ростовом», к сожалению, не удалось. Но мы работаем дальше», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ нижегородская команда проведет 7 декабря против «Спартака».