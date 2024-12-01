Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Медведев: «Критической ситуации в «Пари НН» нет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в матче 17-го тура РПЛ.

«Главная задача была — победить. Критической ситуации в «Пари НН» нет. Мы пытаемся подняться выше в турнирной таблице. В матче с «Ростовом», к сожалению, не удалось. Но мы работаем дальше», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ нижегородская команда проведет 7 декабря против «Спартака».

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Крылья Советов»: Сергеев оформил дубль
Бакаев — о возможной отставке Артиги: «Игра показала, как мы реагируем на слухи»
«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола за две минуты
Туфан Садыгов: «Победа «Химок» была ожидаема. Ребята в максимальной форме»
Садыгов — о четвертом возвращении Юрана в «Химки»: «Это смешно»
Сегодня
Вчера
Неделя