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Судейство

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Медведев — о судействе Бобровского в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Душил до последней минуты»

Алина Савинова
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Вратарь «Пари НН» Никита Медведев раскритиковал судейство Яна Бобровского в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Хуже судейства (не видел)... Никогда про это не говорил. Чудак просто начал с первых минут убивать и душил до последней минуты. 2:0 ведут, отпусти уже! Я просто такого не видел никогда. Сейчас напишут: «Ростов» выиграл 80 процентов единоборств». Пускай не забудут написать, что 20 процентов остальных — это фолы. Да, можно сказать, что мы проиграли 0:4, я поздравляю «Ростов» с победой, она заслуженная. Но такого я не видел, правда», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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