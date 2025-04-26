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Сегодня, 19:15

Медведев: «Перед сегодняшней игрой Пантич сказал мне, что все будут бить в правый угол, и все били туда»

Алина Савинова
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Вратарь «Пари НН» Никита Медведев, который был признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0), рассказал, почему решил отдать награду тренеру команды Джордже Пантичу.

В добавленное время встречи 30-летний голкипер дважды отразил перебитый пенальти.

«Он заслужил эту награду. Перед сегодняшней игрой он сказал мне, что все будут бить в правый угол от меня, и все били туда, куда он сказал», — заявил Медведев в видео, опубликованном в Telegram-канале нижегородского клуба.

Пантич, в свою очередь, отметил, что для команды было важно одержать победу в этом матче.

«Я — игрок матча, да, но я получил красную карточку (Смеется.) Я могу хоть каждую игру получать красные, лишь бы мы выигрывали три очка. Откуда я знал, что все будут бить в правый угол? Я анализировал их, но у меня было предчувствие. Я общался с Никитой перед игрой и мы обговорили, что при пенальти он будет прыгать вправо, несмотря ни на что. Это оказалось очень важно для нас, и самое важное, что мы взяли три очка, которые для нас на вес золота», — сказал тренер.

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место.

Источник: https://t.me/fcparinn/18244
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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