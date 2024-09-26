Вратарь «ПСЖ» Сафонов считает, что высокие зарплаты сдерживают отъезд российских игроков

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов согласился с мнением о том, что высокие зарплаты в российском футболе являются сдерживающим фактором в вопросе отъезда отечественных игроков в зарубежные лиги.

«Это правда. В России ситуация сложилась так, что всем нужны русские футболисты, команды не могут играть без них в составе. Поэтому русские футболисты в России ценятся намного больше, чем где-либо еще в мире. Плюс ко всему в родной стране легче быт. Я думаю, что сложности переезда тоже отпугивают многих», — приводит ТАСС слова Сафонова.

Ранее голкипер заявил, что российские футболисты должны уезжать в сильные европейские чемпионаты только в том случае, если они уверены в своей готовности и у них есть желание пойти на такой шаг.

25-летний Сафонов этим летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с «парижанами» до лета 2029 года. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).