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Боснийский голкипер «Ростова» Ханкич: «Несомненно Пьянич искренне хотел играть в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Боснийский голкипер «Ростова» Хидает Ханкич в комментарии для «СЭ» высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Не говорю о политике. Мы спортсмены и говорим о футболе. Со своей стороны, я могу сказать только лучшее о России. Несомненно и Миралем искренне хотел играть в России. ЦСКА — очень большой клуб. Это отличный трансфер для всех», — сказал Ханкич «СЭ».

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0).

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)

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