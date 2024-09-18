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Сегодня, 14:27

Вратарь «Ростова» Одоевский поделился впечатлениями от работы с Кафановым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский поделился впечатлениями от работы с тренером вратарей команды Виталием Кафановым.

«Как мне работается с Кафановым? Классно. Он серьезно относится к малейшим деталям. Я даже не задумывался, насколько маленьким. Предполагал, что они есть, но здесь пока ты каждую мелочь не отточишь, мы не закончим упражнение», — приводит «РБ Спорт» слова Одоевского.

«Ростов» арендовал Одоевского у «Зенита» до конца сезона-2024/25. 21-летний россиянин принял участие в 5 матчах южан, пропустил 7 голов и отыграл 1 встречу на ноль.

Источник: РБ Спорт

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