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Сегодня, 19:58

Вратарь «Ростова» Песьяков назвал «Зенит» чемпионом России

Мария Гусева

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков назвал «Зенит» чемпионом после поражения от питерского клуба в 11-м туре чемпионата России (1:3).

«7 очков от второго места, по-моему? Мне кажется, после 11 туров можно сказать, что «Зенит» уже чемпион», — цитирует «Спорт День за Днем» Песьякова.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. На второй строчке располагается ЦСКА с 23 очками. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vratar-rostova-pesyakov-nazval-zenit-chempionom-rossii
Сергей Песьяков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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