Вратарь «Ростова» Песьяков назвал «Зенит» чемпионом России

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков назвал «Зенит» чемпионом после поражения от питерского клуба в 11-м туре чемпионата России (1:3).

«7 очков от второго места, по-моему? Мне кажется, после 11 туров можно сказать, что «Зенит» уже чемпион», — цитирует «Спорт День за Днем» Песьякова.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. На второй строчке располагается ЦСКА с 23 очками. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).