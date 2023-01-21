Вратарь «Ростова» Песьяков оценил качество инфраструктуры на сборах в ОАЭ

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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью корреспонденту «СЭ» оценил качество инфраструктуры на сборах в ОАЭ.
— Как вам условия здесь? Многие говорят, что здесь чуть ли не лучшее поле во всем Абу-Даби.
— Других я не видел, но условия и правда шикарные. Не знаю, что может быть лучше. Наверно, только Испания, она как-то роднее что ли. Столько времени там провели, под 35 дней там сборы проводили. С теплом вспоминаю, но здесь все условия, в том числе и погодные. Вечером вообще шикарно, утром бывает жарко, но в первой части дня у нас больше зал, поэтому достаточно комфортно. Грех жаловаться, да и виды шикарные.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования