Песьяков о начале сборов «Ростова»: «Легко не было, тяжело тоже, в отпуске все-таки работал, поэтому средненько прошло»

Сегодня, 19:21
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о ходе подготовки к второй части сезона.
— Какие ощущения от первых сборов? Можно сказать, что в принципе они не особо меняются от сбора к сбору?
— Да, примерно одинаковая работа, которая дает свои плоды. Нет смысла вводить какие-то новшества, кроме тактики, они всегда будут иметь место. Могу сказать по себе, первые восемь дней дались средне. Легко не было, тяжело тоже, в отпуске все-таки работал, поэтому средненько прошло. Со временем будут, наверно, больше уставать ноги, там физическая активность. Здесь плюс 35.
— Можно сказать, что во второй части сезона еще больше будешь играть ногами, участвовать в выходах из обороны?
— Не сказал бы, что больше. Думаю, будем продолжать делать то, что делали. Будем пытаться играть в свой футбол, который мы поймали, пускай, не в каждой игре, но в целом в 85%. Нужно работать над теми 15%, где мы проваливали, где мы сидели в обороне, по этим причинам и не получалось. Нужно прибавить, чтобы вне зависимости от соперника мы гнули свою линию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования