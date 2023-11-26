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Сегодня, 21:05

Вратарь «Рубина» Дюпин не получил повреждений после стычки с болельщиком в матче против «Факела»

Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Дюпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» инцидент в матче 16-го тура чемпионата России против «Факела» (1:0) с участием вратаря казанцев Юрия Дюпина.

В конце встречи на поле «Ак Барс Арены» выбежал болельщик, который направился в сторону Дюпина. Один из стюардов догнал фаната, после чего они вдвоем сбили голкипера с ног. Дюпин смог подняться самостоятельно, а спустя несколько секунд прозвучал финальный свисток.

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

В сезоне-2023/24 Дюпин принял участие в 16 матчах казанцев, пропустил 20 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Юрий Дюпин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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