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Сегодня, 12:11

Вратарь сборной Казахстана Шацкий признался, что ему было бы приятно перейти в «Спартак»

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Вратарь «Актобе» и сборной Казахстана Игорь Шацкий ответил на вопрос, согласился бы он продолжить карьеру в «Спартаке».

— «Спартак» ищет возрастного вратаря, с опытом игры на международном уровне. Если вас пригласят — пойдете?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Скажу одно: если такое случится — будет приятно, — приводит слова Шацкого Metaratings.ru.

Шацкий выступает за «Актобе» с начала нынешнего года. Контракт 35-летнего голкипера с казахстанским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Спартак (Москва)
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