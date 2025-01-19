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Сегодня, 13:25

Вратарь сборной Сирии и воспитанник ЦСКА рассказал о ситуации в сирийском футболе после смены власти

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь сборной Сирии с российскими корнями Максим Сарраф рассказал Legalbet о развитии футбола в ближневосточной стране.

«Действительно, сейчас в Сирии большие перемены, глобальные изменения. Главное, чтобы это помогло стране в развитии и процветании. А людям принесло мир, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. И здорово, что, несмотря на все трудности, футбол в Сирии продолжает развиваться. Национальная и молодежная сборные смогли поехать на сборы для участия в Кубке Азии.

Сейчас наша сборная в Катаре. Мы готовимся к товарищеским играм со сборными Узбекистана и Катара. Для меня большая честь, что меня вызвали для подготовки к чемпионату Азии в молодежную сборную Сирии. С игроками и тренерским штабом я разговариваю на английском языке. Арабский я начал понимать, но изъясняться на нем мне пока тяжеловато», — сказал футболист Legalbet.

Сарраф — воспитанник ЦСКА, в феврале 2024 года 19-летний голкипер покинул армейский клуб. В прошлом году вратарь выступал за узбекский «Андижан». Также Сарраф был в заявке на товарищеский матч между национальными сборными России и Сирии 19 ноября 2024 года (4:0).

Источник: Legalbet
Сборная Сирии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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