Сегодня, 11:00
Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к футболисту в 2021 году.
— В какой-то момент своей карьеры вы искали клуб через Google. Как пришли к этому?
— Ну, меня можно понять. Я всю жизнь с рождения прожил в Москве, ничего не знал про вьетнамский футбол. Конечно, пришлось искать все в интернете.
— В 2021 году ходили разговоры про «Динамо». Был интерес?
— Агент говорил, что — да.
— А с другими российскими клубами не контактировали?
— Думаю, нет. Я же считаюсь легионером.
— Ваш агент Андрей Грушин рассказывал, что у него цель — не заработать, а отправить клиента в «Реал». Вы сами что думаете о европейской карьере?
— Это надо спрашивать у агента. Я все же футболист, реалист, я на поле и вижу свои возможности. Может быть, начни я раньше играть, как условный Сафонов, подпиши контракт с «Динамо» — так бы и случилось. Но, как говорится, если бы да кабы. Сложилось так, как сложилось, и на данный момент я всем доволен. Никаких претензий и сожалений у меня нет.
Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.
Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».