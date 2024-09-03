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Сегодня, 11:00

Вратарь сборной Вьетнама — об интересе «Динамо»: «Агент говорил, что — да»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к футболисту в 2021 году.

— В какой-то момент своей карьеры вы искали клуб через Google. Как пришли к этому?

— Ну, меня можно понять. Я всю жизнь с рождения прожил в Москве, ничего не знал про вьетнамский футбол. Конечно, пришлось искать все в интернете.

— В 2021 году ходили разговоры про «Динамо». Был интерес?

— Агент говорил, что — да.

— А с другими российскими клубами не контактировали?

— Думаю, нет. Я же считаюсь легионером.

— Ваш агент Андрей Грушин рассказывал, что у него цель — не заработать, а отправить клиента в «Реал». Вы сами что думаете о европейской карьере?

— Это надо спрашивать у агента. Я все же футболист, реалист, я на поле и вижу свои возможности. Может быть, начни я раньше играть, как условный Сафонов, подпиши контракт с «Динамо» — так бы и случилось. Но, как говорится, если бы да кабы. Сложилось так, как сложилось, и на данный момент я всем доволен. Никаких претензий и сожалений у меня нет.

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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