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Сегодня, 12:55

Вратарь «Сочи» Адамов из-за перелома носа пропустит от двух до трех недель

Сергей Разин
корреспондент
Вратарь «Сочи» Денис Адамов с врачами клуба.
Фото ФК «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов из-за травмы в матче Кубка России против «Урала» (2:3) пропустит от двух до трех недель, сообщается на официальном сайте клуба.

«В результате вчерашнего столкновения с игроком «Урала» у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения. Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

Адамов в матче с «Уралом» столкнулся с форвардом соперника Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу. Вместо Адамова вышел Николай Заболотный.

Денис Адамов
ФК Сочи
ФК Урал
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