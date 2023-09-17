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Вратарь «Сочи» Заболотный — о поражении от «Спартака»: «Сами себе придумали проблемы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Спартака» в матче 8-го тура (0:1) чемпионата России.

«Не могу сказать, что «Спартак» слишком много нагнетал, что мы отбивались. Как такового натиска там не было. Сами придумали себе проблемы. Обидно, что происходит одно и то же в матчах в Москве с ЦСКА и сейчас со «Спартаком». У меня как такового ответа, почему это происходит, нет. То, на каком мы сейчас месте находимся, обидно, очень психологически давит. Естественно, мы хотим выиграть и подняться», — сказал Заболотный «СЭ».

После 8 туров чемпионата России «Спартак» с 13 очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Сочинцы занимают 12-е место, набрав 6 очков.

Николай Заболотный
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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